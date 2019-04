‘Als Ajax en Twente het niet eens worden, beraden wij ons op verbod’

FC Twente kan aanstaande vrijdag op bezoek bij Jong Ajax kampioen worden, maar het is niet zeker dat die wedstrijd überhaupt doorgang zal vinden. De Tukkers hebben namelijk het verzoek bij Ajax neergelegd om het duel te verplaatsen naar de Johan Cruijff ArenA, daar De Toekomst, waar Jong Ajax doorgaans zijn wedstrijden speelt, slechts plaats biedt aan 185 uitsupporters. Ajax kan hier echter niet aan meewerken en dit leidt er mogelijk toe dat de gemeente Amsterdam een streep door het duel zal zetten.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema heeft aan RTV Oost laten weten dat de gemeente de opdracht bij Ajax heeft neergelegd om tot een overeenstemming met FC Twente te komen. De Tukkers hebben Ajax verzocht om het duel te verplaatsen naar de Johan Cruijff ArenA, maar doordat de club het stadion slechts huurt, kan er op deze korte termijn geen gehoor worden gegeven aan dit verzoek.

Supportersvereniging Vak-P heeft echter laten weten met veel meer supporters naar Amsterdam te willen komen dan er in het uitvak van De Toekomst plaats mogen nemen en de fans zijn van plan om onder meer een zogenaamde Homeless Party te organiseren. De gemeente overweegt nu uit angst voor ongeregeldheden het duel helemaal te verbieden: “Het maakt ons niet uit of de wedstrijd op De Toekomst of in de Johan Cruijff ArenA gespeeld wordt.”

“Maar als Ajax en FC Twente het niet eens worden met elkaar, gaan wij ons beraden op het verbieden van de wedstrijd”, laat de woordvoerder weten aan het regionale medium. Als het duel inderdaad niet op vrijdag gespeeld mag worden, kan FC Twente drie dagen later in eigen huis alsnog kampioen worden. Jong AZ komt op maandag 22 april namelijk op bezoek in de Grolsch Veste.

