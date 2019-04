PSG neemt voor 25 miljoen euro definitief afscheid van huurling

Giovani Lo Celso keert na dit seizoen niet meer terug bij Paris Saint-Germain. De 23-jarige middenvelder werd deze voetbaljaargang al verhuurd aan Real Betis en de Spaanse club laat dinsdagmiddag via de officiële kanalen weten dat het de optie om de Argentijn definitief in te lijven heeft gelicht. Met de deal is naar verluidt in totaal 25 miljoen euro gemoeid en Lo Celso heeft zich voor vier jaar verbonden aan zijn nieuwe werkgever.

Lo Celso werd in de zomer van 2016 voor een bedrag van tien miljoen euro door PSG opgepikt bij Rosario en keerde op huurbasis direct voor een halfjaar terug bij zijn voormalige werkgever. De twaalfvoudig Argentijns international kwam vervolgens in het afgelopen seizoen nog 33 keer in actie namens les Parisiens in de Ligue 1, maar mocht in de zomer toch uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Real Betis hengelde Lo Celso daarna op huurbasis binnen en de middenvelder maakt vooralsnog een goede indruk in Andalusië. Hij kwam tot nu toe veertig keer in actie voor los Verdiblancos en is met vijftien doelpunten de clubtopscorer in alle competities. Voor Lo Celso zelf zal het besluit van Betis niet als een enorme verrassing komen, aangezien hij eerder al aan Marca liet weten zich goed op zijn plek te voelen: “Ik heb dit al vaker gezegd, maar ik heb het hier enorm naar mijn zin en geniet van het voetbal.”

“Dit is de ideale omgeving voor mij. De trainer en mijn ploeggenoten staan achter me en maken me gelukkig. Voordat ik bij Betis kwam wist ik alles van de club. Ik wist dat ik in een ploeg met veel concurrentie terecht zou komen en ik een belangrijke rol zou krijgen. Betis is de juiste club voor me. Ik heb nog veel te leren en ben van plan om dat hier te doen”, vertelde hij een paar maanden geleden. Betis betaalt naar verluidt nu 22 miljoen euro voor 80 procent van de transferrechten van Lo Celso. Aangezien de club eerder al 3 miljoen naar Parijs overmaakte om hem een jaar te huren, komt het totaalbedrag dat PSG incasseert op 25 miljoen te liggen.