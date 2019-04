‘Ik had niet verwacht dat hij zich bij Ajax als leider zou manifesteren’

David Endt houdt vol dat Ajax echt kans heeft om Juventus uit te schakelen in de Champions League. De Amsterdammers speelden vorige week met 1-1 gelijk tegen Juventus, waardoor een goed resultaat in Turijn dinsdag kwalificatie voor de halve finale betekent. De voormalig teammanager van Ajax is blij dat de ploeg van Erik ten Hag het zo goed doet. "Pas als de jaren gaan tellen kom je tot het besef hoe waardevol zo'n kwartfinale is", zegt Endt tegenover ELF Voetbal.

"Na de triomf in de jaren negentig leeft een club als Ajax met het idee: wij horen bij de laatste vier. Maar dat besef lijdt aan erosie. Het team van 2011, 2012 is qua compositie vergelijkbaar met het huidige. Waarom het dan niet lukt, weet ik ook niet", aldus Endt, die constateert dat er spelers in de as spelen die bepalend zijn voor het spel van Ajax.

“Daley Blind wordt altijd verguisd, maar hij is in zijn beslissingen zeer prominent. Van Dusan Tadic had ik niet verwacht dat hij zich in het veld als leider zou manifesteren, dat is een verrassing. En we hebben een goede keeper. En weet je, de sterren moeten ook goed staan, het moet een beetje meezitten. Je kunt bij Bayern München en Benfica ook verliezen, maar het valt net goed.”

Endt weet dat Juventus ook minder wedstrijden speelt en wijst naar de 2-0 nederlaag tegen Atlético Madrid. “Je moet hopen dat Juventus steekjes laat vallen. Er zitten volgens mij wel een paar elementen in die ploeg die je pijn kan doen, als je gedurfd speelt. De halve finale moet geen obsessie zijn, maar een illusie. Een obsessie is verkrampend en een illusie is een droom.”