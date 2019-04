‘Waarom valt iedereen nu over Ajax? Regel het zelf’

FC Twente speelt vrijdag de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax op De Toekomst, waarbij slechts 185 fans van de koploper van de Keuken Kampioen Divisie aanwezig kunnen zijn. Uitwijken naar de Johan Cruijff ArenA is geen optie, zo meldde Ajax al. In De Grolsch Veste spelen is ook geen optie, stelt Manfred Laros, directeur van Sparta Rotterdam.

ADO Den Haag werd in 2003 kampioen van de Eerste Divisie door het officiële uitduel met VVV-Venlo te winnen. De burgemeester van Venlo verbood destijds de wedstrijd, waardoor het duel werd afgewerkt in Den Haag. Sparta, de naaste belager van FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie, is geen voorstander van het idee om de confrontatie tussen de Tukkers en Jong Ajax in Enschede te laten plaatsvinden.

“Wat mij betreft is het niet aan de orde’’, zegt Laros desgevraagd in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Je kan wel zeggen dat het het handigste is als FC Twente thuis speelt, maar het gaat om een eerlijk competitieverloop. Je kan niet zomaar even een wedstrijd omdraaien. Stel dat FC Twente dan wint en ze verliezen vervolgens de laatste drie wedstrijden. Wat zegt iedereen dan? Dat moet je niet willen.”

“Als ik FC Twente was, zou ik ook een verzoek neerleggen om de wedstrijd in de ArenA te spelen. Maar als ze met redenen omkleden waarom dat niet kan, zul je zelf naar een oplossing moeten zoeken. Waarom valt iedereen nu over Ajax? Regel het zelf”, aldus Laros, die genoeg alternatieven voor FC Twente ziet om de fans tegemoet te komen, zoals het plaatsen van grote schermen in het eigen stadion.

