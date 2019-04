‘We moeten oppassen, Ajax is een ploeg met hele goede kinderen’

Ajax neemt het dinsdagavond in Turijn op tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League, nadat vorige week het duel in Amsterdam in 1-1 eindigde. Ciro Ferrara, voormalig verdediger van la Vecchia Signora, ziet de Italiaanse grootmacht als duidelijke favoriet. “Ervaring is alles waard in een duel als dit”, zegt hij tegenover Il Messaggero.

Ferrara maakte onderdeel uit van de Juventus-selectie die in 1996 ten koste van de Amsterdammers het miljardenbal wonnen. De 49-voudig international van Italië stelt dat Juventus momenteel een betere uitgangspositie heeft dan Ajax en denkt dat zijn voormalig werkgever wederom hoge ogen kan gooien in de Champions League.

“We moeten wel oppassen, want zij bewegen erg goed en hebben veel technische kwaliteiten”, vervolgt de oud-stopper. “Zij werken goed samen, zoals veel jonge spelers, maar Juventus is beter. Trainer Massimiliano Allegri heeft spelers die vijftig of meer wedstrijden hebben gespeeld in de Champions League, terwijl Ajax een ploeg is met heel goede kinderen.”

Dat Ajax met 1-4 heeft gewonnen van titelhouder Real Madrid in het Santiago Bernabéu, zegt Ferrara weinig. “Ze hebben gewonnen van Real Madrid, dat klopt. Maar die ploeg heeft zijn beste periode gehad. Mijn Juventus was de laatste ploeg die de Champions League won. Het wordt tijd dat nu een ander Juventus de prijs wint.”