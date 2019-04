John Guidetti legt provocatie uit: ‘De Ajax-fans verbrandden toen het shirt’

John Guidetti speelt tegenwoordig bij Alavés, nadat hij afgelopen zomer Celta de Vigo achter zich liet. De Zweedse aanvaller maakte in november 2016 een doelpunt tegen Ajax in de Europa League namens Celta en besloot vervolgens het thuispubliek in Amsterdam te provoceren. De voormalig Feyenoorder legt uit waarom hij destijds op een dergelijke wijze het doelpunt vierde.

Tijdens de wedstrijd besloot Guidetti zijn beide handen achter zijn oren te plaatsen, om een reactie uit te lokken van de supporters van Ajax. “Het verhaal daarachter heb ik nooit eerder verteld", begint de 27-jarige spits in een interview met ELF Voetbal. “Twee weken eerder kwam Ajax naar Vigo. Ik ken daar een vast restaurant", aldus Guidetti.

“Minimaal een keer in de week at ik daar een hapje. Als dank heb ik de eigenaar een shirt van het Zweedse nationale elftal met mijn handtekening erop cadeau gedaan. Hij liet het inlijsten”, vervolgt de 25-voudig international. Guidetti vertelt dat op de wedstrijddag fans van Ajax naar het restaurant kwamen en zich zeer slecht gedroegen.

"Ze sloegen het glas kapot en verbrandden het shirt. Toen ik dat de volgende dag hoorde, kwam het stoom uit mijn oren. In Amsterdam kreeg ik tijdens het warmlopen de meest vreselijke verwensingen naar mijn hoofd. (...) Toen ik scoorde, kwamen alle frustraties eruit”, vertelt Guidetti, die niet kon voorkomen dat Celta de Vigo met 3-2 verloor.