Oud-speler Liverpool is kankervrij, verdriet om Notre-Dame, massale papadag

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Parijs werd maandagavond opgeschrikt door een brand in de iconische Notre-Dame. De eeuwenoude kathedraal vatte plots vlam en liep daarbij grote schade op. Veel (oud-)topvoetballers, waaronder Kylian Mbappé, Neymar en Gary Lineker, uitten via social media uitten hun verdriet over de tragedie in de Franse hoofdstad.

???????? pray for France ???? pic.twitter.com/TybXWPfBDy — Neymar Jr (@neymarjr) 15 april 2019

Mohamed Salah was afgelopen weekend met een doelpunt belangrijk voor Liverpool in de met 2-0 gewonnen topper tegen Chelsea. De Egyptische sterspeler van the Reds deelde na afloop een moment samen met Eden Hazard; de twee waren enkele jaren geleden ploeggenoten bij Chelsea.

Ook Didier Drogba liep deze week een oude bekende tegen het lijf: Michael Ballack. De Ivoriaan en de Duitser deelden tussen 2006 en 2010 een kleedkamer bij Chelsea en vierden samen grote successen, waaronder de Engelse dubbel in het seizoen 2009/10.

Ron Vlaar vierde deze week de verjaardag van zijn zoon Levi (2). De robuuste verdediger van AZ is momenteel samen met Manon van der Meij, de moeder van Levi, en heeft uit een eerdere relatie al twee kinderen (swipe naar rechts!).

Ook Wout Weghorst en Gregory van der Wiel begonnen de week met een papadag (swipe naar rechts!).

Rio Ferdinand kondigde via Instagram aan het sporten (en diëten) weer serieuzer op te gaan pakken. De oud-verdediger van onder meer Manchester United is tegenwoordig als analist werkzaam voor de Engelse televisie, maar probeert ook nog altijd in shape te blijven.

Mario Götze was deze week weer voor even terug in München. De creatieveling van Borussia Dortmund dineerde samen met voormalig ploeggenoten Robert Lewandowski en Thiago Alcántara in het luxueuze Mandarin Oriental van de bekende Japanse kok Nobu Matsuhisa.

Thomas Müller koos ervoor tijd door te brengen met echtgenote Lisa Müller.

Felipe Anderson vierde maandag zijn 26ste verjaardag. De middenvelder van West Ham United liet speciaal voor de gelegenheid familie uit Brazilië overkomen.

We eindigen met het beste nieuws van de week: José Enrique Sánchez Díaz (33) is kankervrij. De Spaanse oud-verdediger van onder meer Newcastle United en Liverpool werd vorig jaar geopereerd aan een zeldzame hersentumor en vreesde voor zijn leven. Maandagavond deelde José Enrique via Instagram echter het heugelijke nieuws dat hij inmiddels kankervrij is.