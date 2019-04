‘Het tiki-taka van ‘Pep’ is verleden tijd, Ajax doet het korter en sneller’

Ajax stootte begin maart door een 1-4 overwinning op Real Madrid door naar de kwartfinales van de Champions League en het elftal van Erik ten Hag trad daarmee in de voetsporen van een aantal andere legendarische ploegen uit het verleden van de club. Jan Mulder geniet van het spel dat de huidige spelers van de Amsterdammers op het veld leggen, maar ziet ook een belangrijk verschil met hoe de club vroeger opereerde.

“Ajax-teams uit het verleden werden beroemd door meeslepend totaalvoetbal (Johan Cruijff en coach Rinus Michels), of door de efficiënte elegantie van de Europese kampioenen Marco van Basten en Ruud Gullit in 1988, of door de afgemeten driehoekjes uit het tijdperk-Louis van Gaal-Jari Litmanen in 1995, toen Real Madrid in het Santiago Bernabéu met 0-2 werd verslagen”, schrijft hij in zijn column in Humo.

“Nu, in 2019, is er ‘het ultrakort’”, verwijst hij naar een passage in de heenwedstrijd tegen Juventus, toen Ajax via een aanval met een aantal korte passes tot een schot kwam dat net naast het doel van Wojciech Szczesny ging. “Wat Dusan Tadic, Hakim Ziyech en kompanen in die luttele seconden in een opeenhoping van verdedigers met de bal verhapstukten, grensde aan een nieuw soort voetbal, aan formules van ten minste zestig letters en cijfers.”

“Ik zag tikjes van tien à twintig centimeter, opzij en terug, twaalf centimeter schuin vooruit en daarna vijf centimeter naar links met dat ding, en dat vijf keer. Zo penetreerden Tadic en zijn aalgladde helpers de defensie van Juventus”, is hij lovend. “Het tiki-taka-voetbal van Pep Guardiola is verleden tijd. Ajax doet het korter en sneller. Voor dit supersonische theater heb je soms een herhaling op het grote scherm nodig om het te kunnen bevatten.”