‘Men praat over Salah en Van Dijk, maar hij was Klopps eerste grote aankoop’

Sadio Mané was in de afgelopen twee seizoenen al een belangrijke speler voor Liverpool en de Senegalees heeft er dit seizoen nog een schepje bovenop gedaan. De aanvaller moet met achttien gemaakte doelpunten alleen Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah en Sergio Agüero voor zich dulden op de topscorerslijst van de Premier League en Jamie Carragher is zelfs van mening dat hij belangrijker is voor dit Liverpool dan zijn Egyptische ploeggenoot.

“Ik zou liever Salah kwijtraken dan Mané”, is de clubicoon duidelijk bij Sky Sports. “Ik ben een enorme fan van Mané. Mensen hebben het altijd over Jürgen Klopp, over het aantrekken van Salah en Virgil van Dijk, wat natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk is geweest. Maar Mané is degene die Liverpool teruggebracht heeft. Als je erover nadenkt, was hij Klopps eerste grote aankoop. Ze hebben Southampton 41 miljoen euro voor hem betaald.”

“Hij was de aankoop die Liverpool weer terug in de top vier heeft geholpen. Het seizoen erop haalden ze de finale van de Champions League, dit seizoen doen ze mee om de titel.” Carragher wijst erop dat Mané belangrijke doelpunten maakte tegen Crystal Palace, Chelsea, Fulham en Burnley, terwijl hij ook punten redde tegen Leicester City en West Ham United: “Het gaat niet alleen om het maken van doelpunten, bovenaan de topscorerslijst staan en er een paar in schieten als het al 4-0 staat.”

“Het gaat ook om het belang van de doelpunten die Mané maakt. Denk er maar eens over na, ik ben van mening dat hij soms over het hoofd wordt gezien. Je hebt Salah, Van Dijk achterin, de keeper (Alisson Becker, red.). Liverpool gaat nu voor zijn eerste landstitel in bijna dertig jaar. Hij is de beste buitenspeler die Liverpool in de afgelopen dertig jaar heeft gehad. Je moet helemaal teruggaan tot John Barnes om een vergelijkbare speler te vinden bij Liverpool.”