Barcelona wil niet af van ‘crack mundial’: ‘We verwachten veel van hem’

De geruchtenstroom ten spijt, Barcelona is niet van zins om na anderhalf jaar reeds afscheid te nemen van Philippe Coutinho. De Spaanse topclub betaalde in januari 2018 liefst 120 miljoen euro voor de spelmaker en dat bedrag kan in de toekomst nog eens met 40 miljoen euro oplopen. De Braziliaan heeft tot dusver nog niet volledig aan de verwachtingen kunnen voldoen en de geruchten over een zomerse transfer stapelen zich op.

Josep Maria Bartomeu verzekert echter dat de toekomst van Coutinho in het Camp Nou ligt. “Coutinho is een geweldige voetballer, excellent, hij wordt steeds beter”, vertelde de preses van Barcelona in gesprek met TVE, de nationale televisiezender van Spanje. “Het is niet makkelijk om voor Barcelona te spelen. Hij maakte afgelopen seizoen zes maanden mee en dit is pas zijn eerste volledige seizoen.”

“Hij heeft het vertrouwen van de trainer”, benadrukte Bartomeu. “Het is een crack mundial, een wereldspeler. Hij heeft een doorlopend contract en hij blijft bij Barcelona. Het is een unieke voetballer en Barcelona heeft unieke voetballers nodig.” Coutinho, die over twee maanden 27 jaar wordt, schommelt in LaLiga tussen bank en basis. Hij mocht in de laatste twee Champions League-duels met Olympique Lyon (5-1) en Manchester United (0-1) in de basis aantreden.

Ook Ousmane Dembélé speelt nog jarenlang voor Barcelona, als het aan Bartomeu ligt. “We hebben dankzij de inkomsten uit de transfer van Neymar een project met Dembélé en Coutinho. Het niveau van Dembélé ligt nu hoger dan dat van Neymar”, claimde de sportbestuurder. “Hij is een veel betere voetballer dan Neymar en hij heeft zich al aangepast.”

De komst van Antoine Griezmann lijkt niet realistisch meer, nadat de aanvaller vorig jaar zomer toch voor een nieuw en sterk verbeterd contract met Atlético Madrid koos. Toch zou de Fransman volgens Spaanse media nog altijd interesse van Barcelona genieten. “Hij heeft een contract met Atlético en is een geweldige speler”, zei Bartomeu eerst terughoudend. “Waar ik graag zie dat hij speelt? Ik wil dat topspelers in LaLiga spelen. Dat geeft de competitie meer cachet en daardoor krijgen we meer sponsors.”