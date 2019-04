‘Winnaar’ van Ajax kan niet wachten: ‘Ik wil de wereld laten zien wie ik ben’

André Onana heeft alle vertrouwen in een goede afloop, dinsdagavond in de Champíons League tegen Juventus. Een week na de 1-1 in de Johan Cruijff ArenA weet de doelman dat hij een belangrijke rol kan vervullen in de jacht op een toegangsbewijs voor de halve finales. Het team van Erik ten Hag scoort vrijwel altijd en een clean sheet van de Kameroener in Turijn zou dan de sleutel zijn tot een plek bij de laatste vier.

“Het elftal is de sleutel”, benadrukt Onana dinsdag echter in De Telegraaf. “Als wé de nul houden, is dat een grote stap. Dat doe ik niet alleen. Natuurlijk ben ik een belangrijke speler, maar alleen ben ik niks. Ik heb mijn verdedigers, middenvelders en aanvallers nodig. Het is belangrijk als team te opereren, zoals we al weken doen.”

Ajax zal weer boven zichzelf moeten uitstijgen om Juventus te verslaan óf een doelpuntrijk gelijkspel op Italiaanse bodem te moeten afdwingen. Onana snapt dat de fans de 1-1 in het heenduel mooi vonden, maar hij was er zelf niet blij mee. “Natuurlijk heeft Ajax veel minder geld dan Juventus, dat een van de favorieten voor de Champions League-winst is, maar ik ben een winnaar. Je hebt altijd een kans.”

“Ook als je tegen de beste spelers van de wereld speelt. En wij zijn ook niet slecht, hè!” Onana weet dat Juventus vrede had met het gelijkspel in Amsterdam. “Ze spelen thuis, hebben veel goede spelers en zullen proberen de wedstrijd vroeg te vermoorden.” Onana wil in de Champions League laten zien dat hij zich ontwikkelt. “Ik heb veel te leren en moet door elke dag hard te werken stappen maken. Ik wil de wereld laten zien wie ik ben. Helaas kon ik in de thuiswedstrijd mijn hand net niet achter de kopbal van Cristiano Ronaldo krijgen.”