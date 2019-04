Marten de Roon en Hans Hateboer druipen thuis teleurgesteld af

Atalanta heeft maandagavond dure punten laten liggen in de strijd om een plek bij de eerste vier in de Serie A. Het team van trainer Gian Piero Gasperini kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen degradatiekandidaat Empoli: 0-0. Marten de Roon, Hans Hateboer en Robin Gosens verschenen aan het startsignaal.

Het was in de eerste 45 minuten vooral eenrichtingsverkeer richting het doel van keeper Bartlomiej Dragowski. Met liefst zeven pogingen op doel in de eerste helft vestigde de thuisploeg bovendien een seizoensrecord in de Serie A, maar de inspanningen resulteerden niet in een doelpunt. Zo ging onder meer een kopbal van Hateboer na voorbereidend werk van Josip Ilicic over en werd een inzet van Remo Freuler van de doellijn gehaald.

Atalanta bleef ook na rust de wedstrijd domineren, maar Gasperini keek vanaf de zijlijn lijdzaam toe hoe zijn team de kansen bleef missen. Hateboer werkte bij de tweede paal weer een bal over het doel van Dragowski, die daarna zijn team op de been hield. De doelman keerde een diagonale inzet van Duvan Zapata en had een sublieme redding op een kopbal van Hateboer in huis. Hoe Atalanta het ook probeerde, via onder meer Gianluca Mancini en Ilicic, het scorebord kwam dankzij uitblinker Dragowski niet in beweging.

Door de remise komt Atalanta op 53 punten, terwijl nummer vier AC Milan en nummer vijf AS Roma respectievelijk 55 en 54 punten hebben. Beide teams kwamen afgelopen weekeinde wel tot winst. Atalanta komt over precies in week in actie bij nummer twee Napoli. AC Milan gaat zaterdag op bezoek bij Parma, terwijl AS Roma een lastige uitwedstrijd tegen Internazionale wacht. In de Serie A staan nog zes speeldagen op de rol.