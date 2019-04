Productieve Traoré en Pereira helpen Jong Ajax aan vijfklapper

Jong Ajax heeft maandagavond met ruime cijfers gewonnen van Go Ahead Eagles in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van Michael Reiziger zegevierde met 5-2 op De Toekomst, waardoor men stijgt van de elfde naar de zevende plaats. Go Ahead, de nummer drie van de competitie, zou bij een overwinning definitief verzekerd zijn geweest van een plek in de play-offs om promotie.

De wedstrijd begon spectaculair, met doelpunten aan beide kanten in de eerste vier minuten. De eerste treffer kwam van Thomas Verheydt, die profiteerde van een misverstand tussen doelman Dominik Kotarski en verdediger Dean Solomons. De spits kapte de keeper uit en schoot uit een moeilijke hoek raak via de paal. Ajax reageerde meteen: de thuisploeg sneed door de verdediging van Go Ahead heen en Lassina Traoré kon van dichtbij binnentikken.

Traoré kreeg in de twintigste minuut een grote kans om zijn tweede doelpunt te maken, toen hij alleen opdook voor Hobbie Verhulst na balverlies van Julian Lelieveld. De doelman bracht redding met zijn voet. Ajax bleef echter aanzetten, kwam met een volley van Noa Ling dicht bij de 2-1 en sloeg uiteindelijk toe via Perr Schuurs. De verdediger schoot met een pegel raak uit een vrije trap vanaf circa 22 meter en bepaalde daarmee de ruststand.

Zeven minuten na de onderbreking kwam Go Ahead langszij via Verheydt, die van Ajax alle ruimte kreeg om een voorzet af te maken. Maar daarna trok Ajax de wedstrijd naar zich toe en liep het uit naar een ruime zege. Danilo Pereira draaide weg bij zijn tegenstander en schoot raak, Traoré maakte zijn tweede van de avond en daarna bereidde laatstgenoemde het tweede doelpunt van eerstgenoemde voor: 5-2.



