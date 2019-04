Virgil van Dijk bescheiden: ‘Niemand kan zichzelf die titel aanmeten’

Virgil van Dijk wil zichzelf niet de beste verdediger ter wereld noemen. De rots in de branding van Liverpool wordt gezien als topfavoriet voor de titel van Speler van het Jaar in de Premier League, terwijl analisten als Dietmar Hammann, Chris Sutton en Paul Merson hem al betitelden als 's werelds beste in zijn vak. In het wedstrijdboekje voor het Champions League-duel met FC Porto wijst Van Dijk echter op het feit dat hij veel goede collega-verdedigers heeft, van wie hij ook kan leren.

"Niemand kan die titel echt claimen", verzekert Van Dijk twee dagen voor de returnwedstrijd in de kwartfinale. "Het is altijd een kwestie van meningen. We moeten ervan genieten als spelers het goed doen, en ik voel me op dit moment goed." Van Dijk is met zijn transfersom van 84,5 miljoen in ieder geval wel de duurste verdediger aller tijden. "Natuurlijk zijn de verwachtingen hoog als je voor een recordbedrag bij een nieuwe club komt, maar daar kan je zelf niets aan veranderen. Je moet gewoon presteren en op het veld respect verdienen."

"Dat heb ik vanaf dag één proberen te doen en vooralsnog gaat het aardig", vindt Van Dijk. "Er zijn veel goede centrale verdedigers en ik kan ervan genieten om ze in actie te zien. Als ik op tv kijk naar topwedstrijden, zoals in de Champions League, dan houd ik absoluut in de gaten hoe verschillende verdedigers omgaan met bepaalde situaties. Het is altijd goed als er positief over je wordt gesproken, maar dat is ook alles."

Voor Liverpool breekt ondertussen een cruciale fase aan, waarin de club strijdt om de landstitel en de Champions League-trofee. Van Dijk heeft een goed gevoel over de komende periode, zegt hij tegen de Liverpool Echo. "Alles is nog mogelijk. Je kunt je niet voorbereiden op zo'n situatie; je moet het gewoon ervaren en ermee om zien te gaan. En wij hebben spelers die alles aankunnen. Ik ben niet zenuwachtig, nee. Dat ben ik nooit meer. Soms word ik wel boos op mezelf, omdat we alle wedstrijden willen winnen en daar allemaal zo hard voor werken."