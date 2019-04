Ten Hag moet drie keer slecht nieuws uitdelen: ‘Ik ga er alvast vanuit’

Jurgen Ekkelenkamp is door trainer Erik ten Hag van Ajax opnieuw bij de selectie gehaald voor de wedstrijd tegen Juventus. De negentienjarige middenvelder maakte vorige week woensdag als invaller zijn opwachting in de eerste onderlinge ontmoeting (1-1). Dat hij de schifting toen overleefde, verraste de tiener. "Twee uur voor de wedstrijd hoorde ik dat ik erbij zat", blikt Ekkelenkamp terug in gesprek met Ajax TV.

Een dag van tevoren kreeg de jeugdexponent te horen dat hij deel uitmaakte van de selectie. Er moesten echter nog twee mensen afvallen. "Gelukkig was ik dat niet. Ik dacht dat ik de twintigste man zou zijn, maar gelukkig was dat niet zo", geeft hij aan. Over zijn invalbeurt werd na afloop veel gesproken: Wojciech Szczesny voorkwam dat hij de 2-1 maakte en Ekkelenkamp ging niet veel later viraal door zonder pardon bij een Italiaanse uitbraak Cristiano Ronaldo te vloeren.

"Juventus was bezig met een counter en Ronaldo liep opeens voor me. Het zag er eigenlijk te gevaarlijk uit, dus toen greep ik een beetje gemeen in. Het was een terechte gele kaart, maar ik ben blij dat ik Ronaldo kon afstoppen", aldus Ekkelenkamp. Op zijn Wikipedia-pagina was al snel zijn bijnaam veranderd in 'Ronaldo-gooier' en op sociale media oogstte zijn actie een vloedgolf aan complimenten. "Grappig natuurlijk. Ik vind het prima om zo genoemd te worden", vertelt hij lachend.

"Mijn kans? Ik wilde hem hoger schieten, maar het was lastig. Ik kreeg ook een klein duwtje, dus ik was niet echt in balans", legt Ekkelenkamp bovendien uit. Ondanks dat hij vorige week een kwartier meedeed, en inmiddels zes officiële clubduels op zijn naam heeft, rekent Ekkelenkamp er niet op dat hij dinsdag opnieuw op de bank mag plaatsnemen. Maandag nam Ten Hag 22 spelers mee naar Turijn; vier daarvan zullen nog afvallen.

Iemand die zeker zal afvallen, is Nicolás Tagliafico. De back is geschorst en is meegegaan om het trainingsprogramma te blijven volgen. Drie anderen zullen dus nog slecht nieuws krijgen van Ten Hag, daar de wedstrijdselectie uit achttien man moet bestaan. "Ik denk dat ik er nog steeds vanuit moet gaan dat ik als negentiende of twintigste man mee ben, zodat ik daar niet teleurgesteld word. Ik denk dat we daar zeker kunnen winnen, als we de kansen afmaken. Thuis hadden we ook kansen om met 2-1 of 3-1 te winnen."