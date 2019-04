Thierry Henry ‘vol frustratie’: ‘De spelers waren een beetje in shock’

Thierry Henry begon in oktober 2018 aan zijn eerste klus als hoofdtrainer bij AS Monaco. De Franse oud-aanvaller kon echter weinig klaarspelen bij de club uit de Ligue 1 en vertrok na enkele maanden alweer. Aleksandr Golovin, middenvelder van AS Monaco, vertelt dat Henry zich soms opmerkelijk gedroeg op de trainingen.

“Misschien kon Henry geen afstand doen van de rol van voetballer”, begint de 26-voudig Russisch international, geciteerd door diverse Engelse media. “Als dingen niet goed uitpakten op de training, werd hij nerveus en schreeuwde hij veel. Dat was soms misschien onnodig. Hij ging dan zelf het veld op en liet dan zien hoe het moest.”

“Een andere trainer had misschien gezegd: 'Kom op, jongen. Schouders eronder.' Maar hij werd meteen krampachtig en stormde het veld op", stelt de 22-jarige middenvelder. "Hij schreeuwde dan bijvoorbeeld: 'Pak de bal dan maar van mij af, pak maar!' De spelers reageerden vaak rustig, maar misschien waren ze ook wel een beetje in shock.”

Golovin denkt dat Henry vaak vol frustraties bij Monaco rondliep. "Je kon wel zien dat hij de transitie van speler naar trainer niet helemaal had doorstaan. Hij was een geweldige voetballer, misschien dat alleen Radamel Falcao en Cesc Fàbregas bij Monaco qua niveau in zijn buurt komen”, besluit Golovin, die afgelopen zomer overkwam van CSKA Moskou.