‘Politie in Turijn pakt Ajax-fans op na aantreffen boksbeugels en bitjes’

Ajax speelt dinsdagavond de tweede wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus in Turijn, waardoor veel fans van de Amsterdamse club al zijn afgereisd naar Italië. Naar verluidt zijn er echter al vijf supporters opgepakt in Turijn, nadat in de supportersbus boksbeugels en bitjes zijn gevonden door de lokale politie.

De Italiaanse sportjournalist Gianluca Di Marzio meldt dat de supportersbus van de weg is geplukt vanwege controle. Bij het onderzoek zijn er dus verschillende objecten aangetroffen die kunnen duiden op intenties om geweld te plegen. Mogelijk zullen de vijf 'ultra's van Ajax' dinsdag niet aanwezig zijn als de club het opneemt tegen Juventus.

Bij de heenwedstrijd in Amsterdam vorige week kwam het ook al tot een confrontatie tussen de uitfans en de lokale politie. De Italiaanse supporters werden door de politie opgewacht ter hoogte van het metrostation Waterlooplein en waren in het bezit van een flinke hoeveelheid wapens. Hierbij ging het onder meer om uitschuifbare wapenstokken, vlaggenstokken, een hamer en andere slagvoorwerpen. In totaal werden 185 fans aangehouden.

De supporters werden na hun arrestatie met bussen overgebracht naar een cellencomplex. De meeste fans werden woensdagavond en -nacht vrijgelaten, maar veertien mochten nog niet vrijuit wegens openlijke geweldpleging. De heenwedstrijd eindige vorige week in een 1-1 gelijkspel, waardoor Ajax dinsdag aan een overwinning of doelpuntrijke remise genoeg heeft voor de halve finale van de Champions League.