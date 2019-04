Bas Nijhuis kraakhelder in nieuwe YouTube-show: ‘Het is hartstikke gevaarlijk’

Bas Nijnuis is vanaf maandag te zien in het YouTube-programma De Rijdende Scheidsrechter. De arbiter gaat iedere week met journalist Eddy van der Ley met de auto op pad om de actualiteit in de voetballerij te bespreken. In de eerste aflevering staat Nijhuis onder meer stil bij de overtreding van Tom Beugelsdijk op Mats Seuntjens afgelopen weekend.

De verdediger van ADO Den Haag kreeg na een charge op de benen van de speler van AZ een gele kaart voorgeschoteld van scheidsrechter Björn Kuipers. "Dat had natuurlijk rood moeten zijn", zegt Nijhuis. "In het veld kan ik me goed voorstellen dat je denkt dat het geel is, maar als ik de VAR was, dan had ik Kuipers geroepen om de rode kaart te geven."

Nijhuis was lange tijd uitgeschakeld met een blessure, maar heeft nu alweer enkele duels achter de rug. Afgelopen zondag was de arbiter de leidsman bij de Derby van het Noorden tussen sc Heerenveen en FC Groningen (1-1). Nijhuis moest zondag het duel even stilleggen, nadat een supporter van FC Groningen met vuurwerk had gegooid naar een vak met Heerenveen-fans.

"Ik heb duidelijk aangegeven dat het niet kan. Je kinderen zullen er maar zitten. Het is hartstikke gevaarlijk. Ik laat normaal veel gaan, maar dit kon ik absoluut niet laten gaan”, besluit Nijhuis. De desbetreffende supporter van de Trots van het Noorden is inmiddels getraceerd en zal strafrechtelijk worden vervolgd vanwege het voorval.