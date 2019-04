Ajax wijst verzoek FC Twente af: ‘Dat is niet ons probleem’

FC Twente gaat de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax komende vrijdag niet afwerken in de Johan Cruijff ArenA. De huidige koploper van de Keuken Kampioen Divisie had Ajax en de gemeente Amsterdam gevraagd de wedstrijd te verplaatsen naar de ArenA, maar een woordvoerster laat weten dat het duel gewoon gaat plaatsvinden op De Toekomst.

“De wedstrijd wordt gewoon op De Toekomst gespeeld. We zijn op de hoogte van het verzoek, maar we gaan niet in de ArenA spelen”, zo citeert de NOS. Voor de fans van FC Twente zijn er slechts 185 kaartjes beschikbaar, waardoor men graag wilde zien dat de wedstrijd zou worden afgewerkt in de ArenA, waardoor veel meer supporters erbij kunnen zijn.

De KNVB had het prima gevonden als er in de ArenA gespeeld zou worden, zo klinkt het, maar Ajax wil niet meewerken aan het plan. "Met 185 kaarten is de capaciteit al verhoogd. De KNVB heeft de eis dat 2,5 procent van de beschikbare kaarten voor uitsupporters moet zijn. Met 185 kaarten is 8,8 procent gevuld met Twente-fans."

"We begrijpen dat Twente graag met meer supporters naar de wedstrijd wil komen, maar dat is niet ons probleem. In principe spelen we gewoon op De Toekomst, dat is alles wat we er nu over kunnen zeggen." Supportersvereniging Vak-P heeft al aangekondigd dat men vrijdag met duizenden fans naar Amsterdam zal afreizen als het duel op De Toekomst zou worden afgewerkt.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.