Tranen na uitschakeling tegen Ajax: ‘Het deed pijn, heel veel pijn’

Ajax staat momenteel in de kwartfinales van de Champions League tegen Juventus, nadat de Amsterdammers over twee wedstrijden te sterk waren voor Real Madrid. Dani Carvajal moest een traantje laten toen hij besefte dat de Madrilenen na drie Champions League-titels op een rij al in de achtste finales eruit waren geknikkerd door Ajax.

De Spaanse verdediger besefte pas laat in de verloren thuiswedstrijd (1-4) dat Real aan moest zetten om eliminatie te voorkomen. “Toen het 0-2 stond, wisten we allemaal dat we wakker moesten worden. De 0-3 deed ons echt pijn. Op dezelfde avond moesten we de stand nog gelijktrekken naar 3-3 om ons te kwalificeren voor de volgende ronde”, zegt Carvajal in gesprek met Marca.

“Het was een slechte wedstrijd van onze kant. We hadden zelfs nog vier of vijf duidelijke kansen om het tij te keren, maar het lukte niet. Dat is ook voetbal. Zij waren beter en dat is waarom ze nu in de kwartfinales staan”, aldus Carvajal, die erkent dat hij het nadien moeilijk had. “Ik ben soms in emotioneel opzicht een wrak. Het deed pijn, heel veel pijn.”

“Ik voelde ook ingehouden woede. Ik had die nacht heel weinig geslapen”, vervolgt Carvajal, die het duel met Ajax met pijntjes speelde. “Ik had al een tik gekregen tijdens de wedstrijd tegen Barcelona, dus het was al wat gevoeliger. Ik voelde het in de zestigste minuut, maar bij zo'n wedstrijd (tegen Ajax, red.) neem je het risico. Als je dat risico dan niet neemt, wanneer wel?”