Ongeloof om Nathan Aké en Virgil van Dijk: ‘Alsof hij Andrea Pirlo is’

Garth Crooks is onder de indruk van Nathan Aké en Virgil van Dijk. De oud-aanvaller van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United is tegenwoordig analist bij de BBC en heeft beide Nederlanders opgenomen in zijn Team van de Week. De Engelsman genoot van de verdedigers van respectievelijk Bournemouth en Liverpool.

"Wederom een staaltje meesterlijk verdedigen van Aké tegen Brighton & Hove Albion. Als Aké geen ballen aan het wegkoppen was uit zijn eigen strafschopgebied, dan was hij wel belangrijk bij enkele briljante tegenaanvallen", schrijft hij op de site van de BBC over de inbreng van de Oranje-international bij de overwinning van Bournemouth op Brighton (0-5).

Ook Van Dijk mag op complimenten rekenen van Crooks. De aanvoerder van het Nederlands elftal wist onder meer vijf keer de bal succesvol weg te werken in de gewonnen wedstrijd tegen Chelsea (2-0), terwijl negentig procent van zijn passes bij een teamgenoot terechtkwam. “Het begint belachelijk te worden”, aldus Crooks over de klasse van Van Dijk.

De oud-voetballer was onder meer onder de indruk van de aanvallende impulsen van de stopper. “Virgil van Dijk geeft nu ook ballen aan Mohamed Salah alsof hij Andrea Pirlo is. Niet alleen leidt hij de verdediging alsof het een militaire operatie betreft: hij weet ook nog eens beslissende passes te fabriceren. Is er iets wat deze gast niet kan momenteel?”