‘Als je de uitstraling van Ajax vergelijkt met die van PSV, een enorm verschil'

Zowel Ajax als PSV maakte afgelopen weekeinde geen fout in de titelrace, al hadden de Eindhovenaren het behoorlijk lastig met De Graafschap. Willy en René van de Kerkhof denken door het optreden van PSV tegen de Superboeren, die met 2-1 verslagen werden, dat de landstitel hoogstwaarschijnlijk naar Amsterdam zal gaan.

“Het was een hele matige wedstrijd en de titel is ver weg voor de Eindhovenaren. De Graafschap begon aan de wedstrijd met het idee dat er wat te halen was. PSV speelde vooral in de eerste helft heel matig, ongeïnteresseerd en niet met het idee om tien doelpunten te maken. Het was een droevige wedstrijd en ze hebben het met de hakken over de sloot gehaald”, zegt Willy van de Kerkhof in gesprek met Omroep Brabant. Hij krijgt bijval van zijn tweelingbroer, die spreekt van een ‘belabberde wedstrijd’.

“Ze kregen zoveel kansen, maar iedereen had een offday. Het was PSV-onwaardig”, stelt René van de Kerkhof. Hij wijst op het programma van Ajax, dat het nog opneemt tegen FC Groningen (uit), Vitesse (thuis), De Graafschap (uit) en FC Utrecht (thuis). “Ajax moet nog op bezoek bij Groningen en naar de Graafschap, dat moeten we niet vergeten. Daar hebben ze het in 2016 ook laten liggen. Als Ajax dinsdag iets zou presteren tegen Juventus, komen ze in een flow en dan gaan ze de andere wedstrijden ook met gemak winnen. Maar we blijven hopen.”

“Met dit spel verdienen ze het niet om kampioen te worden. En zo worden ze het ook niet”, zegt Willy over PSV. “Als je de uitstraling van Ajax vergelijkt met die van PSV, dan zie je een enorm verschil. Dan moet je toch erkennen dat de Amsterdammers in de laatste fase van de competitie beter spelen. PSV is gewoon niet in goede doen en we moeten hopen dat Ajax nog ergens punten laat liggen. Maar ik denk dat PSV het zelf nog moeilijk krijgt tegen Willem II en AZ. In deze vorm gaan ze dat niet redden.”