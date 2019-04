Van der Vaart ziet ‘voordeel’ voor Ajax: ‘Dat moeten ze in Turijn weer doen'

Voor Ajax staat komende week de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Juventus op het programma. Na de 1-1 in Amsterdam zal de ploeg van trainer Erik ten Hag minimaal één keer moeten scoren in Turijn om de halve finale te bereiken. Rafael van der Vaart zegt bij Studio Voetbal dat Ajax wellicht toch een goede uitgangspositie heeft.

“Iedereen heeft het over Juventus en uit bij Atlético verloren ze met 2-0, waardoor ze maar één ding konden doen thuis: gas erop en we zien wel. Ze speelden toen fantastisch. Maar na de 1-1 in Amsterdam is het de vraag wat ze moeten doen. Dat kan wel een voordeel zijn voor Ajax”, zo verwijst Van der Vaart naar de vorige ronde van de Champions League, waarin Juventus de heenwedstrijd tegen Atlético Madrid met 2-0 verloor en in eigen stadion met 3-0 wist te winnen.

“Hetzelfde spelen, dat is logisch. Wat ik fantastisch vond, waren de verdedigende acties van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, anders heb je zo nog twee tegengoals te pakken. Dat moeten ze in Turijn weer gaan doen, want die momenten komen weer”, zo antwoordt de oud-middenvelder op de vraag wat Ajax in Turijn moet doen om van Juventus te winnen. Edgar Davids, die als speler een verleden heeft bij Juventus, vond la Vecchia Signora matig spelen in Amsterdam.

“Donny van de Beek vond ik best wel goed spelen, tussen de linies. Hij maakte het Miralem Pjanic heel moeilijk. Dan moet je als coach wat doen. Het is niet Italiaans dat ze gaan proberen te spelen als ze onder druk staan”, stelt Davids. “Dat is niet hun sterkste punt en ik denk dat je juist de diepte moet zoeken, want je hebt een paar gasten voorin staan die wel het verschil kunnen maken. Je ziet dat als je een aantal keer de bal verliest, Ajax ook spelers heeft die je pijn kunnen doen.”

Youri Mulder zegt bij Rondo dat hij denkt dat Ajax de halve finale van de Champions League zal bereiken. “Ik zeg Ajax, want ik vond hen van de twee ploegen de betere”, concludeert Mulder. Aad de Mos is het niet met zijn tafelgenoot eens. “Het is de eerste keer dat ze een wedstrijd moeten spelen met twee dagen rust. Fysiek ga je ten onder, helaas. Door de wisselingen en de blessures.”