‘Ik zie Erik ten Hag morgen tegen Juventus geen karatetrap maken’

Ajax hoopt zich dinsdagavond ten koste van Juventus voor de halve finales van de Champions League te plaatsen. Een meerderheid van de fans denkt dat dit ook gaat gebeuren en dat vindt Hugo Borst nogal wat. De journalist vraagt zich openlijk af of de 1-4 bij Real Madrid wel zo’n goede graadmeter is voor succes in Turijn. “Als je Real in eigen huis kunt verslaan, waarom Juventus dan niet? Nou, bijvoorbeeld omdat Cristiano Ronaldo in Turijn speelt”, vertelt Borst maandag in het Algemeen Dagblad.

“En omdat Juventus veel betere verdedigers heeft. En omdat er in Turijn een oerkracht bovenkomt. Vraag maar na bij de spelers van Atlético Madrid”, verwijst Borst naar de 3-0 zege van Juventus, na eerder met 2-0 in Spanje te hebben verloren. “Is Ajax dan niet goed genoeg? Dat hoor je mij niet zeggen. Maar overdrijven is ook een vak.”

Borst kan bijvoorbeeld weinig met de vergelijkingen tussen het elftal van Erik ten Hag en het Ajax dat in 1995 de Champions League won. Hij vindt het huidige Ajax een verzameling individualisten, elf spelers. “Tel je het elftal van Ajax 1995 bij elkaar op, dan is de uitkomst twaalf. Herstel: dertien. Want de coach in 1995, volgens mij was dat Louis van Gaal, was belangrijker dan Erik ten Hag nu. Waarbij ik niks lelijks zeg over Ten Hag, die man doet het goed. Maar zo uitzonderlijk en charismatisch als Louis van Gaal is hij niet.”

“Ik zie Ten Hag morgen langs de lijn geen karatetrap maken om de scheidsrechter te beïnvloeden.” Borst erkent dat hij niet had verwacht dat Ajax succesvol zou zijn in het Santiago Bernabéu. “Maar dat gebeurde wel. Ik geef Ajax morgen dertig procent kans. Maar ook als ze worden uitgeschakeld, maak ik een diepe, diepe buiging.”