Goed nieuws voor Ajax: ‘Er was geen moment dat de pijn er echt inschoot’

Ajax kan zo goed als zeker mét Frenkie de Jong op zoek naar een plek in de halve finales van de Champions League. Erik ten Hag kon zaterdagavond na de 6-2 zege op Excelsior geen duidelijkheid verschaffen over de hamstringklachten bij Frenkie de Jong, die na 28 minuten spelen reeds naar de kant werd gehaald. Ali Dursun heeft echter goed nieuws.

“Het gaat goed met Frenkie. Hij reist met de ploeg mee naar Italië en ik denk dat hij kan spelen tegen Juventus”, verzekert de zaakwaarnemer van de Oranje-international maandag in De Telegraaf. “Frenkie zelf is positief gestemd.” Ook eerder tegen Willem II (1-4) viel De Jong lichtgeblesseerd uit. Daarna kon de middenvelder echter gewoon spelen in de eerste kwartfinale-wedstrijd tegen Juventus (1-1).

Die goede hoop heeft Ajax vlak voor de return in Turijn ook, ook al greep De Jong na zijn wissel meerdere keren met zijn hand naar zijn hamstrings. “De wissel was uit voorzorg”, benadrukt Dursun. “Frenkie voelde de hamstrings opspelen, maar er was geen moment dat de pijn er echt inschoot. Dus het lijkt erop dat de schrik groter was dan de schade.”

Met een intensieve behandeling van De Jongs hamstrings lijkt hij te kunnen worden klaargestoomd voor het belangrijke duel op Italiaanse bodem. Volgens Ten Hag had De Jong voor de wedstrijd nog nergens last van. “Hij was fit om te spelen, maar ik zag hem al snel niet lekker bewegen en na de eerste minuten werd dat erger en erger. Daarom hebben we besloten verder geen risico meer te nemen”, legde hij zaterdag uit.