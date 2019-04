‘Ik hoop dat de supporter die dit gedaan heeft wordt opgepakt’

De supporter van FC Groningen die zondag tijdens de noordelijke derby tegen sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion vanuit het uitvak vuurwerk gooide naar fans van de thuisploeg, is getraceerd en zal strafrechtelijk worden vervolgd. Scheidsrechter Bas Nijhuis legde de wedstrijd na het incident in de eerste helft even stil, waarna de speaker de aanhang van FC Groningen opriep zich te gedragen.

“Nijhuis vertelde me dat als het nog een keer zou gebeuren, de wedstrijd definitief gestaakt zou worden”, vertelde algemeen directeur Hans Nijland in gesprek met RTV Noord. “De KNVB zal hier nog wel op terugkomen en dat is ook terecht. Ik hoop dat de supporter die dit gedaan heeft wordt opgepakt.” De beelden die in het uitvak gemaakt zijn tijdens het incident, liggen inmiddels bij de politie.

Een deel van de supporters van FC Groningen moest het eerste half uur van de derby bovendien missen. Oorzaak zou een incident zijn bij de ingang van het uitvak, waar een paar supporters zonder kaartje problemen zouden hebben veroorzaakt. Daarop werden de veiligheidsmaatregelen verscherpt, tot grote frustratie van de wachtende supporter.

Heerenveen-persvoorlichter Marco Heerschop verzekert dat de instroom van FC Groningen-supporters in eerste instantie prima verliep, maar het stil viel toen de corteo arriveerde. “De Groningen-supporters hielden hun eigen mensen op. Er werd scherp gecontroleerd op toegangsbewijzen, zodat alleen mensen met een geldig kaartje naar binnen zouden kunnen”, benadrukt de zegsman, die erop wijst dat enkele fans een ingang bestormden toen deze open ging voor een trommel. “Daar is toen ook ME-inzet bij geweest.”