Van der Vaart maakt gehakt van PSV'er: 'Ik vind het echt verschrikkelijk'

Rafael van der Vaart heeft zondag met verbazing gekeken naar PSV. De Eindhovenaren wonnen op eigen veld weliswaar met 2-1 van De Graafschap, maar maakten absoluut geen denderende indruk. Van der Vaart is vooral kritisch op Pablo Rosario.

Rosario stelde tegen De Graafschap vooral in de passing teleur, vindt Van der Vaart. "Als je Rosario zag spelen, dan denk je: hoe is het mogelijk? De simpelste ballen.. Dit moet toch een makkie zijn voor een international?", vraagt de oud-middenvelder van onder meer Real Madrid en Tottenham Hotspur zich hardop af bij Studio Voetbal.

Rosario verstuurde zondag 58 passes, waarvan 35 op de helft van de tegenstander. 81 procent van zijn passes kwam aan; van de basisspelers van PSV noteerden alleen Michal Sadílek (87 procent) en Steven Bergwijn (83 procent) een hoger slagingspercentage. Van der Vaart vindt ook dat Rosario de 0-1 van Delano Burgzorg had kunnen voorkomen, maar is vooral kritisch op diens bijdrage in balbezit.

"Hij maakte aan de bal een paar grove fouten. Dan kom je ook niet aan voetballen toe. Je mag toch een beetje meer gevoel verwachten? Ik merk bij topploegen dat je als verdedigende middenvelder zes keer een bal over de zijlijn mag schieten, maar de aanvaller en nummer tien worden gewisseld. Ik vind het echt verschrikkelijk", besluit Van der Vaart.