Mbappé vernietigend na afgang: ‘We speelden als beginners, onacceptabel’

Kylian Mbappé heeft geen goed woord over voor het spel van Paris Saint-Germain zondagavond in de uitwedstrijd tegen Lille. De Parijzenaren hadden aan een punt genoeg om de landstitel in de Ligue 1 definitief veilig te stellen, maar gingen uiteindelijk hard onderuit: 5-1. Mbappé stelt na afloop dat PSG simpelweg persoonlijkheid mist.

De Franse superster vindt dat de ploeg van trainer Thomas Tuchel zich niet op dergelijke wijze naar de slachtbank had mogen leiden, ondanks het feit dat PSG ruim vijftig minuten met een man minder speelde vanwege een rode kaart van Juan Bernat. "Je kunt een wedstrijd verliezen, maar niet op deze manier. Het mag niet zo zijn dat we geen persoonlijkheid hebben", spreekt Mbappé voor de camera van Canal+.

"Het niet hebben van persoonlijkheid is één van onze tekortkomingen. We moeten meer persoonlijkheid hebben", vindt de aanvaller, die met een assist nog wel aan de basis van de 1-1 stond. In de tweede helft liep Lille echter uit naar een grote overwinning. "We speelden als beginners. Dit is onacceptabel."

Door de nederlaag bedraagt de voorsprong van PSG op Lille nu zeventien punten. De koploper uit Parijs gaat woensdagavond op bezoek bij Nantes en krijgt dan een nieuwe kans om het kampioenschap veilig te stellen.