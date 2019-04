PSG wordt met 5-1 afgedroogd in nieuwe kampioenswedstrijd

Paris Saint-Germain is er zondagavond opnieuw niet in geslaagd zich te verzekeren van het kampioenschap in de Ligue 1. De koploper had op bezoek bij directe achtervolger Lille genoeg aan een gelijkspel, maar kwam uiteindelijk van een koude kermis thuis: 5-1. Het verschil tussen beide teams is nu teruggelopen tot zeventien punten. PSG heeft aankomende woensdag op bezoek bij Nantes een derde kans om de eerste plaats definitief veilig te stellen.

Na de mislukte kampioenswedstrijd van vorige week tegen Strasbourg (2-2) kreeg PSG in het Stade Pierre-Mauroy een nieuwe kans om de landstitel veilig te stellen, maar het begin van de koploper was dramatisch. Een indraaiende voorzet van Jonathan Ikone belandde na zeven minuten voetballen pardoes op het scheenbeen van Thomas Meunier, die de bal vervolgens ongelukkig in eigen doel zag belanden: 1-0. Vlak daarvoor dacht Kylian Mbappé PSG overigens aan de leiding te brengen, maar het doelpunt van de Franse superster werd afgekeurd vanwege buitenspel.

In de elfde minuut wisten de bezoekers alsnog te scoren. Mbappé legde de bal na een individuele actie neer bij de tweede paal, waar de opgestoomde Juan Bernat geheel vrijstaand voor de gelijkmaker kon tekenen. Het restant van de eerste helft leverde geen doelpunten meer op, maar de schade voor PSG was bij rust groot: Thiago Silva en Meunier moesten nog voor het verstrijken van het eerste halfuur afhaken met blessures, terwijl doelpuntenmaker Bernat negen minuten voor de thee met rood van het veld werd gestuurd, vanwege het neerhalen van de doorgebroken Nicolas Pépé.

Met een man minder werd PSG na de onderbreking vervolgens naar de slachtbank geleid. Pépé werd zes minuten na rust in de diepte bereikt door Ikone, waarna de sterspeler van Lille oog in oog met Alphonse Aréola geen fout maakte: 2-1. PSG wist zich geen raad met het bij vlagen flitsende aanvalsspel van de thuisploeg en liep uiteindelijk tegen een zeer smadelijke nederlaag aan. Jonathan Bamba tekende halverwege het tweede bedrijf met een schot in de korte hoek voor de 3-1 na opnieuw een assist van Ikone, waarna Gabriel dos Santos Magalhães twintig minuten voor tijd met het hoofd voor de 4-1 zorgde en José Fonté in de absolute slotfase de eindstand bepaalde.