João Félix eindigt droomweek met vier doelpunten en drie assists

João Félix heeft opnieuw huisgehouden voor Benfica. Het Portugese wonderkind leidde as Aguías afgelopen donderdag met drie doelpunten en één assist in de Europa League voorbij Eintracht Frankfurt (4-2) en zondagavond was hij in de Liga NOS opnieuw de grote uitblinker. Félix maakte in de thuiswedstrijd tegen Vitoria Setubal één doelpunt, bereidde twee treffers voor en verdiende ook nog eens een strafschop: 4-2.

Félix was al na 62 seconden voetballen goud waard voor Benfica. De negentienjarige aanvaller had vanaf de rechterflank een scherpe voorhuis in huis, waarna Rafa Silva op schitterende wijze achter het standbeen langs scoorde: 1-0. Rond het halfuur deed Félix opnieuw van zich spreken, ditmaal door de bal in het strafschopgebied op de hand van verdediger Rúben Micael te schieten.

#SLBVFC | 3-1 | ?? Mais um momento emocionante com João Félix. Desta feita marca e abraça o irmão Hugo Félix. pic.twitter.com/DUI8UhcC1F — SL Benfica (@SLBenfica) 14 april 2019

De strafschop die volgde werd vervolgens gemist door Pizzi, maar in minuut 36 wist Benfica zijn voordelige marge alsnog te verdubbelen. Félix ontfutselde een verdediger van Vitoria Setubal de bal, waarna hij Rafa Silva vrijspeelde in het strafschopgebied. Die haalde verwoestend uit en tekende zo voor de 2-0. Er leek zodoende geen vuiltje aan de lucht voor Benfica, maar de bezoekers wisten op slag van rust nog wel wat terug te doen via Nuno Daniel Costeira Valente.

Elf minuten na de onderbreking wist Félix de voordelige marge van twee voor Benfica echter toch weer in ere te herstellen. Hij werd in de zestien bediend door Pizzi en verschalkte Giorgi Makaridze vervolgens met een fraaie uithaal: 3-1. Haris Seferovic completeerde een kwartier voor tijd het kwartet voor Benfica, alvorens Jhonder Cádiz vanaf de strafschopstip de eer redde voor Vitoria Setubal. Benfica heeft door de overwinning de koppositie in de Portugese competitie op doelsaldo weer overgenomen van FC Porto.