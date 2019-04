Mazraoui: ‘Dat zegt genoeg, het is natuurlijk een compliment aan ons’

Noussair Mazraoui moest het eerste duel van Ajax met Juventus in de kwartfinales van de Champions League aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing, maar de rechtsback zal dinsdag bij de return weer van de partij zijn. Ajax heeft na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd in Turijn een overwinning of een doelpuntrijke remise nodig om door te stoten en Mazraoui put hoop uit het tweeluik uit de vorige ronde met Real Madrid.

Ajax verloor de eerste wedstrijd tegen Real Madrid met 1-2, waarna het in Spanje voor een loodzware opgave stond. De Amsterdammers scoorden in het Santiago Bernabéu echter tweemaal binnen achttien minuten en bekerden uiteindelijk door dankzij een 1-4 overwinning. "Net als bij Real Madrid moet onze eerste kans raak zijn. Misschien raken ze dan een beetje in paniek", blikt Mazraoui tegenover De Telegraaf vooruit op de return met Juventus.

De kans bestaat dat Mazraoui in Turijn niet op zijn gebruikelijke positie zal spelen. Collega-vleugelverdediger Nicolás Tagliafico zal immers geschorst zijn, waardoor trainer Erik ten Hag achterin moet puzzelen. Mazraoui zou het niet erg vinden als hij moet uitwijken naar de linkerflank. "Linksback is niet heel veel anders dan rechtsback, behalve dat je misschien iets meer met links moet doen. Maar het kan goed uitpakken, omdat je met je rechterbeen altijd naar binnen kunt komen en een indraaiende voorzet kunt geven", stelt hij.

Ajax kende zaterdagavond in de Eredivisie een prima generale: op eigen veld werd Excelsior met 6-2 verslagen. Juventus verloor in de nationale competitie met 2-1 van SPAL, al trad het wel aan zonder nagenoeg al zijn basisspelers. "Dat zegt genoeg", vindt Mazraoui. "Natuurlijk is dat een compliment aan ons. Ze hebben bij ons thuis gezien dat we geen makkelijke tegenstander zijn. Juventus weet dat we kwaliteiten hebben. Anders zouden ze dat niet doen."