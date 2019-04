VZ Team van de Week: Tadic treedt met moyenne in voetsporen van Suárez

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Ajax, Feyenoord en PSV maakten dit weekeinde geen fout en dat is terug te zien in het Team van de Week. Ook ADO Den Haag, dat AZ in het AFAS Stadion versloeg, is vertegenwoordigd in het elftal.

Doelman: Janis Blaswich (Heracles Almelo), statistiek: negen reddingen - De negen reddingen van Blaswich is een seizoensrecord voor een Heracles-keeper in een Eredivisie-duel dit seizoen.

Rechtsback: Denzel Dumfries (PSV), statistiek: twaalf balheroveringen - Dumfries werd eerste speler die in 2019 vier assists gaf in de Eredivisie op een specifieke speler (op Luuk de Jong).

Centrumverdediger: Eric Botteghin (Feyenoord), statistiek: alle zeven zijn duels gewonnen - Botteghin speelde zijn 219e Eredivisie-duel en werd daarmee de Braziliaan met de meeste wedstrijden in de Eredivisie (Everton 218).

Centrumverdediger: Thomas Meissner (Willem II), statistiek: 86% passnauwkeurigheid (43 passes) - Willem II hield voor het eerst sinds 27 januari de nul in een Eredivisie-wedstrijd.

Linksback: Angeliño (PSV), statistiek: vier succesvolle voorzetten uit open spel - Angeliño gaf meer succesvolle voorzetten uit open spel dan iedere andere speler tijdens PSV - De Graafschap (vier) en was tevens de man met de meeste balcontacten (negentig).

Middenveld: Mohamed Ihattaren (PSV), statistiek: vijf gecreëerde kansen - De in de rust gewisselde Ihattaren creëerde vijf kansen tegen De Graafschap, het hoogste aantal van alle spelers op het veld.

Middenveld: Dusan Tadic (Ajax), statistiek: twee schoten, vier gecreëerde kansen - Tadic maakte zijn 22e Eredivisie-doelpunt van dit seizoen en werd de eerste Ajacied met deze prestatie sinds Luis Suárez in 2009/10 (35).

Middenveld: Adam Maher (AZ), statistiek: acht gecreëerde kansen - Maher creëerde acht kansen tegen ADO, een persoonlijk record in de Eredivisie (176 duels).

Rechtsbuiten: Steven Berghuis (Feyenoord), statistiek: zes schoten, zeven gecreëerde kansen - Berghuis was sinds 2018 direct betrokken bij 25 Eredivisie-doelpunten in De Kuip (11 goals, 14 assists), alleen Luuk de Jong was in deze periode schutter of aangever van meer Eredivisiedoelpunten in één stadion (26 in het Philips Stadion).

Spits: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax), statistiek: drie doelpunten met drie schoten op doel - Huntelaar (35 jaar en 244 dagen) werd de oudste speler van Ajax met een hattrick in de Eredivisie.

Linksbuiten: Erik Falkenburg (ADO Den Haag), statistiek: drie schoten, twee doelpunten - Sinds zijn Eredivisie-debuut maakten alleen Luuk de Jong (52) en Mike Havenaar (25) meer kopdoelpunten in de Eredivisie dan Falkenburg (20).