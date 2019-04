De Boer ziet ‘type Thomas Müller’ bij Ajax: ‘Hij oogt een beetje slungelig’

Jurgen Ekkelenkamp maakte vorige week in de wedstrijd tegen Juventus (1-1) zijn debuut in de Champions League. De negentienjarige middenvelder kwam ook in het met 6-2 gewonnen thuisduel met Excelsior in het veld bij de Amsterdammers, als vervanger van Frenkie de Jong. Ronald de Boer laat zich bij FOX Sports lovend uit over Ekkelenkamp en vergelijkt hem met Thomas Müller.

“Hij is Lasse Schöne, Dani de Wit en Ryan Gravenberch in principe voorbij, al is het met Schöne denk ik gelijkwaardig. In de grote wedstrijden kiest Ten Hag denk ik wel voor Schöne. Ekkelenkamp speelde een prima pot (tegen Excelsior, red.). Hij oogt een beetje slungelig, ik vergelijk hem met Müller van Bayern München, maar hij houdt goed overzicht en gaat de duels aan”, zegt De Boer over de jonge middenvelder, die dit seizoen vier wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax speelde.

“Hij is ook sterk met zijn lichaam en kan goed anticiperen. Hij heeft in principe alles', vervolgt de analist over Ekkelenkamp, die zaterdagavond na 28 minuten spelen in het veld kwam. “Op het laatst werd hij wel een beetje moe, toen zag je de krachten wegvloeien en ging hij in de fout. Dat is normaal voor zo'n jongen. Of hij zich echt in het team speelt, weet je nooit, maar dit is in ieder geval een eerste stap.”

Ekkelenkamp was in de wedstrijd tegen Excelsior de vervanger van Frenkie de Jong, die last van de hamstring had. “Je zit in een schwung en het kampioenschap is het belangrijkste, want het winnen van de Champions League is een utopie. Frenkie doet alles op souplesse, dus je verwacht dat hij geen blessure oploopt. Ik denk dat het meevalt, dat hij op tijd gestopt is”, zegt De Boer. Gertjan Verbeek snapt wel dat De Jong tegen Excelsior speelde. “In het begin van de competitie werd Ten Hag verweten dat hij het elftal uit elkaar haalde, toen deed hij het wel. Ik vind het logisch dat je spelers laat spelen als ze aangeven dat ze geen last hebben.”