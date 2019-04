Babel haalt uit naar Van der Vaart: ‘Oh nee wacht, hij doet geen Premier League’

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart lieten zich onlangs als analisten van de NOS kritisch uit over Ryan Babel. De twee oud-internationals stelden dat de 32-jarige aanvaller, die door Besiktas verhuurd wordt aan Fulham, waarschijnlijk zijn beste tijd bij Oranje gehad heeft. Babel is het daar duidelijk niet mee eens, zo blijkt uit twee tweets die hij zondagavond verstuurde.

Babel keek klaarblijkelijk naar de topper tussen Liverpool en Chelsea (2-0) in de Premier League en zag Eden Hazard in die wedstrijd twee kansen om zeep helpen. “Hazard net 2 kansen gemist! Ook gebrek aan kwaliteit zeker? Moeten ze m nu wisselen?”, schrijft Babel op Twitter, terwijl hij Van Hooijdonk en Van der Vaart noemt in de tweet. Enkele minuten later volgt nog een tweet van Babel.

“Hazard mist 2 kansen voor Chelsea om weer op gelijke hoogte te kunnen komen met Liverpool.. even kijken of Van der Vaart dezelfde energie heeft nu tijdens z'n analyse.. oh nee wacht, hij doet geen Premier League”, schrijft de aanvaller. Babel speelt sinds januari voor Fulham, dat degradatie uit de Premier League al niet meer kan ontlopen. In twaalf wedstrijden voor the Cottagers was hij goed voor vier doelpunten en vier assists.