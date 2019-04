Galatasaray is woedend na derby met 10 kaarten en 19 minuten blessuretijd

Galatasaray heeft zondagavond op bezoek bij aartsrivaal Fenerbahçe zeer duur puntverlies geleden. Het elftal van trainer Fatih Terim kon de achterstand op koploper Istanbul Basaksehir bij een overwinning verkleinen tot drie punten, maar kwam uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Cim Bom speelde ruim vijftig minuten met een man meer, maar moest twintig minuten voor tijd toch een controversiële gelijkmaker incasseren. In totaal werden er tien kaarten getrokken en bedroeg de blessuretijd over twee helften liefst negentien minuten.

Istanbul Basaksehir verloor zaterdagavond met 2-1 op bezoek bij Besiktas, waardoor Galatasaray de titelstrijd in het Sükrü Saracoglu Stadion weer spannend kon maken. Beide teams maakten er een meeslepend voetbalgevecht van, al waren kansen schaars in de openingsfase. Cruciaal in de wedstrijd was de rode kaart die Hasan Ali Kaldirim in de slotfase van de eerste helft ontving.

De verdediger van Fenerbahçe vergreep zich na een lange pass van achteruit aan de doorgebroken Mbaye Diagne, waarna hij aanvankelijk weg leek te komen met een gele kaart. Arbiter Ali Palabiyik werd echter gecorrigeerd door de videoscheidsrechter (VAR), waarna alsnog een rode prent volgde. Galatasaray was vervolgens nog in de eerste helft dicht bij de openingstreffer, maar doelman Harun Tekin tikte een vrije trap van Sofiane Feghouli fraai onder de lat weg.

Kort na de onderbreking kreeg ook Martin Linnes een goede kans namens Galatasaray, maar het schot van de Noorse verdediger belandde via het lichaam van een Fenerbahçe-verdediger op de paal. Halverwege het tweede bedrijf wist de ploeg van Terim de overtalsituatie alsnog uit te buiten: na een voorzet vanaf de rechterflank van Feghouli kopte Henry Onyekuru bij de tweede paal raak.

Lang kon Galatasaray echter niet genieten van zijn voorsprong, want vijf minuten na de openingstreffer volgde alweer de gelijkmaker. Eljif Elmas werd in het strafschopgebied bereikt door Nabil Dirar, waarna de middenvelder uit Macedonië ongehinderd kon binnen schieten. Galatasaray beklaagde zich daarna bij de arbitrage, doordat er in aanloop naar het doelpunt een overtreding zou zijn gemaakt op Feghouli. Palabiyik hield echter voet bij stuk, waardoor Galatasaray dure punten liet liggen. Fenerbahçe blijft op de ranglijst op een veertiende plaats steken; de voorsprong op nummer zestien Göztepe bedraagt zes punten.