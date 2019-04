Napoli stelt feestje van Juventus uit en bezegelt lot van degradant Chievo

Napoli heeft het gat met koploper Juventus teruggebracht naar zeventien punten. I Partenopei waren in Verona met 1-3 te sterk voor hekkensluiter Chievo, dat door de nederlaag degradatie niet meer kan ontlopen. Kalidou Koulibaly was met twee doelpunten de grote man aan de zijde van Napoli, terwijl ook Arkadiusz Milik op het scorebord kwam namens de bezoekers.

Juventus liet zaterdagmiddag op bezoek bij SPAL na om de landstitel veilig te stellen, waardoor Napoli op bezoek bij Chievo Verona het gat met de koploper kon terugbrengen tot zeventien punten. I Mussi Volanti gaan degraderen uit de Serie A en zijn de hekkensluiter met 11 punten uit 32 wedstrijden. In het Stadio Marc'Antonio Bentegodi kenden i Partenopei een goede start, want al na vijftien minuten spelen stond de openingstreffer op het scorebord.

Kalidou Koulibaly kopte bij de eerste paal een hoekschop van Dries Mertens tegen de touwen, waarmee Napoli op voorsprong kwam in Verona. Het duurde tot de tweede helft voordat de nummer twee van de Serie A de score wist te verdubbelen. Milik kwam op een meter of twintig van het doel aan de bal na een aanval over verschillende schijven. De Pool haalde van afstand doeltreffend uit en bracht Napoli op een 0-2 voorsprong.

Tien minuten voor tijd tekende Koulibaly met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 0-3. Een afgeslagen hoekschop viel in het strafschopgebied voor de voeten van de verdediger, die van dichtbij het net wist te raken. In de blessuretijd deed Bostjan Cesar iets terug namens de thuisploeg. Op aangeven van Sofian Kiyine bepaalde Cesar met het hoofd de einstand in Verona op 1-3.