Liverpool piekt op moment suprême en deelt Chelsea dreun uit

Liverpool heeft zondagavond een belangrijke horde genomen in de Engelse titelrace. De formatie van manager Jürgen Klopp won op het eigen Anfield met 2-0 van Chelsea en heeft daardoor de koppositie in de Premier League weer overgenomen van Manchester City. Het verschil tussen beide titelconcurrenten bedraagt nu twee punten, maar City heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Voor Chelsea is de nederlaag een flinke streep door de rekening: the Blues blijven voorlopig vierde staan, maar zakken naar plaats zes als Manchester United en Arsenal hun inhaalwedstrijd(en) winnen.

Bij Liverpool begon Virgil van Dijk in de basis, maar moest Georginio Wijnaldum genoegen nemen met een reserverol: Jordan Henderson en Naby Keïta kregen op het middenveld de voorkeur. Chelsea opteerde voor een variant met Eden Hazard als valse spits en werd in de openingsfase flink onder druk gezet. Liverpool schoot furieus uit de startblokken en kreeg al na zes minuten voetballen een uitstekende mogelijkheid om de score te openen. Mohamed Salah kon vrij uithalen na een afgemeten voorzet van Sadio Mané, maar zijn poging belandde uiteindelijk in de handen van Kepa Arrizabalaga.

Chelsea overleefde een hachelijke openingsfase en kreeg gaandeweg ook zijn momenten voor het doel. Een schot van Hazard werd eenvoudig gekeerd door Alisson Becker, terwijl een afstandsknal van Willian rakelings voorbij het doel van de Braziliaan scheerde. Liverpool had wel de overhand, maar doordat een inzet van Mané het doel op een haar na miste, haalde Chelsea de rust uiteindelijk zonder kleerscheuren. Het elftal van Maurizio Sarri moest op slag van rust nog wel een bittere pil slikken, doordat verdediger Antonio Rüdiger geblesseerd afhaakte.

Liverpool overrompelde Chelsea vervolgens in de eerste fase van het tweede bedrijf en wist zichzelf in een tijdsbestek van slechts twee minuten een riante voorsprong te verschaffen. Mané opende in minuut 51 met het hoofd de score op aangeven van Henderson, waarna Salah met een kunststukje vrijwel onmiddellijk voor de 2-0 tekende. De Egyptenaar werd aan de rechterkant van het veld bereikt door Virgil van Dijk, waarna hij naar binnen trok en met een ziedend schot vanaf ruim twintig meter de bovenhoek vond. Sarri reageerde onmiddellijk met het inbrengen van Gonzalo Higuaín voor de tegenvallende Callum Hudson-Odoi.

Chelsea leek in de touwen te hangen, maar was kort na de 2-0 via Hazard plots tweemaal dicht bij een aansluitingstreffer. De Belgische vedette schoot eerst op de paal na een pass van achteruit van Emerson Palmieri en stuitte even later na een voorzet van Willian op Alisson. Halverwege de tweede helft besloot Klopp in te grijpen met het inbrengen van Wijnaldum voor Keïta. Bij Chelsea kwam Ross Barkley de gelederen nog versterken, maar een ommekeer zat er uiteindelijk niet meer in voor de Londenaren.