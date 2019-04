FC Utrecht en Vitesse komen mede dankzij videoscheidsrechter niet tot scoren

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Vitesse is zonder doelpunten geëindigd: 0-0. Beide ploegen kwamen in De Galgenwaard weliswaar tot scoren, maar beide treffers werden na inmenging van de videoscheidsrechter geannuleerd wegens buitenspel. Door de doelpuntloze remise blijft Utrecht de nummer vijf van de Eredivisie, met een voorsprong van drie punten op nummer zeven Vitesse.

Vitesse zou met een overwinning in De Galgenwaard in punten gelijk kunnen komen met FC Utrecht, voorafgaand aan het treffen de nummer vijf van de Eredivisie. De laatste vijf onderlinge ontmoetingen in de Domstad eindigden echter allemaal in een zege voor de thuisploeg. De eerste mogelijkheid in de weinig enerverende eerste helft was voor de bezoekers uit Arnhem, waar de geschorste trainer Leonid Slutsky niet op de bank zat. Rico Strieder verloor de bal in zijn eigen strafschopgebied aan Thomas Buitink, wiens inzet gekeerd werd door Utrecht-doelman David Jensen.

Na negentien minuten spelen leek Sander van de Streek Utrecht op voorsprong te brengen, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd de treffer wegens buitenspel geannuleerd. In het slot van de eerste helft was Martin Ödegaard met een vrije trap gevaarlijk, terwijl Gyrano Kerk aan de andere kant een grote kopkans onbenut liet. De beginfase van de tweede helft kende weinig hoogtepunten, waar Bryan Linssen en Ödegaard met ongevaarlijke pogingen nog het dichtst bij een doelpunt waren.

Tien minuten voor het einde leek de wedstrijd toch nog een winnaar te krijgen. Jake Clarke-Salter promoveerde een vrije trap van Ödegaard tot doelpunt, maar ook door deze treffer ging een streep. De VAR zag dat de verdediger enkele centimeters buitenspel stond op het moment dat Ödegaard de vrije trap aansneed. Daardoor eindigde het treffen uiteindelijk in een 0-0 gelijkspel, wat ervoor zorgt dat het verschil tussen Utrecht en Vitesse op de ranglijst drie punten blijft.