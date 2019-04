Bayern München scoort vier keer en is weer koploper in Duitsland

Bayern München heeft zondagmiddag overtuigend gewonnen bij Fortuna Düsseldorf. De ploeg van trainer Niko Kovac was oppermachtig in de Espirit Arena, mede dankzij een uitblinkende Kingsley Coman, en dat was ook zichtbaar in de uitslag: 1-4. Door de riante zege blijft Bayern aan kop gaan in de Bundesliga, met een punt meer dan naaste belager Borussia Dortmund.

Coman vervulde een heldenrol aan de kant van Bayern, dat oppermachtig was tegen de middenmoter. De Franse aanvaller had na een kwartier spelen zijn eerste treffer van de wedstrijd gemaakt. Coman brak aan de linkerkant door en gaf een voorzet op Thomas Müller. De Duitser leek de bal te verlengen en het leer naar de verre hoek te gidsen, maar na het bestuderen van de beelden werd duidelijk dat Müller de bal niet toucheerde en de goal dus op naam kwam van Coman.

Vijf minuten voor rust was Coman het eindstation van een vlot lopende aanval van der Rekordmeister. Serge Gnabry zag Joshua Kimmich aan de rechterkant vrijlopen, waarna de back de bal hard voorzette. Coman faalde vervolgens niet en begeleidde de bal naar de bovenhoek: 0-2. Na 55 minuten bracht Gnabry de beslissing in de wedstrijd aan. Bij een corner van Thiago Alcántara verlengde Müller de bal naar de tweede paal, waar Gnabry alert reageerde: 0-3.

Manuel Neuer stond op het moment dat Gnabry scoorde overigens al niet meer op het veld: de doelman was vlak ervoor uitgevallen met een ogenschijnlijke voetblessure. Met Sven Ulreich als vervanger van Neuer binnen de lijnen speelde Bayern het duel professioneel uit. Fortuna kwam niet verder dan een eretreffer van Dodi Lukebakio vanaf de strafschopstip en zag Bayern in de blessuretijd nogmaals scoren via Leon Goretzka. Het kan zich echter troosten met het feit dat het na dit weekeinde definitief zeker is van lijfsbehoud in de Bundesliga.