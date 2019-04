Sterling en Gabriel Jesus leggen druk bij Liverpool in kraker tegen Chelsea

Manchester City heeft zondag de koppositie heroverd op Liverpool. De regerend landskampioen was dankzij twee goals van Raheem Sterling en doelpunten van Luka Milivojevic en Gabriel Jesus met 1-3 te sterk voor Crystal Palace en heeft nu een punt meer dan achtervolger Liverpool. The Reds komen zelf later vandaag nog in actie tegen nummer vier Chelsea en zij zullen moeten winnen om de eerste plek weer over te kunnen nemen. Manchester City heeft bovendien nog een wedstrijd tegoed.

Sterling brak na een kwartier spelen de ban namens the Citizens, maar hij had vlak daarvoor eigenlijk ook al moeten scoren. De Engelsman was in de openingsfase namelijk het eindstation van een goede aanval en schoot op aangeven van David Silva vervolgens uit zeer kansrijke positie naast. Sterling zat echter niet bij de pakken neer en na een sublieme steekbal van Kevin De Bruyne knalde hij alsnog de snelle 0-1 achter Vicente Guaita.

Manchester City bleef daarna de bovenliggende ploeg en kreeg ook via Leroy Sané een aardige kans, maar hij stuitte op de doelman. In de slotminuut lepelde Ilkay Gündogan de bal nog de zestien in, waar drie van zijn ploeggenoten elkaar eigenlijk in de weg liepen en niet tot schieten konden komen. Een daaropvolgend schot van De Bruyne werd uiteindelijk zonder al te veel moeite gekeerd door Guaita. De bezoekers hielden zich in het eerste kwartier na de onderbreking vervolgens gedeisd, maar hadden genoeg aan één keer aanzetten om de verdediging van Crystal Palace opnieuw te kloppen.

Een aanval over rechts belandde uiteindelijk via Sergio Agüero en David Silva aan de linkerkant bij Sané, die de bal voor het doel langs bij de klaarstaande Sterling kreeg. Voor de Engelsman was het daarna een klein kunstje om de bal tegendraads in linkerbenedenhoek te schieten. Manchester City leek vervolgens op comfortabele wijze op het laatste fluitsignaal af te stevenen, maar in de laatste tien minuten werd het toch nog spannend. Milivojevic zorgde met een fraaie vrije trap voor de aansluitingstreffer, voordat invaller Gabriel Jesus het duel in de blessuretijd toch wist te beslissen.