Alexander Isak schrijft geschiedenis in zege van Willem II op PEC Zwolle

Willem II heeft zich goed hersteld van de 1-4 afstraffing tegen Ajax. Het team van trainer Adrie Koster zegevierde zondag met 2-0 over PEC Zwolle, dankzij doelpunten van Damil Dankerlui en Alexander Isak. Door de zege, de vijfde in de laatste zes competitieduels, stijgen de Tilburgers naar de achtste plaats in de Eredivisie. PEC kan zich de nederlaag enigszins permitteren: de voorsprong op de rode streep bedraagt negen punten.

De ploegen van Koster en Jaap Stam tastten in de openingsfase voorzichtig af. Willem II leek van plan de bezoekers op eigen helft vast te willen zetten, maar het duel in Tilburg kwam niet echt los en de Zwollenaren werd nauwelijks onder druk gezet. Een kans in de zeventiende minuut voor Isak, die op Mickey van der Hart stuitte, was aanvankelijk het enige gevaar rondom het doelgebied van de bezoekers.

Willem II sloeg zeven minuten voor rust toch toe. Isak controleerde een diepe bal en gaf daarna hard voor op de voor Marios Vrousai ingevallen Dankerlui, die tegen het leer aan liep: 2-0. Een vervelend moment voor PEC, dat in de eerste 45 minuten ook nog eens Younes Namli en Thomas Lam geblesseerd zag uitvallen. Beide ploegen leden na rust vrij veel balverlies en het spel lag vaak stil vanwege overtredingen.

Isak verdubbelde na een uur spelen de voordelige marge. De aanvaller schoot het leer in de verre hoek achter Van der Hart en werd daarmee de eerste speler ooit van de Tilburgers die in zeven opeenvolgende Eredivisie-duels trefzeker was: 2-0. PEC oogde net als voor rust machteloos en kon lange tijd geen serieuze mogelijkheid creëeren.

Pas in de extra tijd had Zian Flemming het nog enigszins spannend kunnen maken, maar Timon Wellenreuther had de intenties van de invaller door. Isak kreeg in de extra tijd nog een gouden kans op de 3-0, maar de spits zag zijn penalty, na een overtreding op Fernando Lewis, gekeerd worden door Van der Hart.