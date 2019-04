Strijdbaar FC Groningen herpakt zich in enerverende Derby van het Noorden

De Derby van het Noorden heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. SC Heerenveen, waar interim-trainer Johnny Jansen sinds het vertrek van Jan Olde Riekerink aan het roer staat, was in de eerste helft sterker dan FC Groningen en kwam op 1-0, maar na de thee sloeg de Trots van het Noorden toe, waardoor men genoegen moest nemen met een puntendeling: 1-1.

De thuisploeg was de betere partij in de eerste helft, maar de manschappen van Jansen konden lange tijd doelman Sergio Padt niet passeren. De bezoekers zakten in en lieten het spel aan Heerenveen, dat via onder anderen Morten Thorsby en Ben Rienstra kansen creëerde. Groningen wist zelden gevaarlijk te worden voor het doel van Warner Hahn, terwijl Padt zich steeds meer in het zweet moest werken om de nul te houden voor zijn ploeg.

Vlak voor het rustsignaal sloeg Heerenveen toe via Pelle van Amersfoort. De aanvallende middenvelder annex spits reageerde alert op een voorzet van Lucas Woudenberg en kopte de verdiende 1-0 tegen de touwen. Direct na rust moest Hahn voor het eerst echt in actie komen door een harde poging van Kaj Sierhuis te keren. Trainer Danny Buijs wisselde Ritsu Doan voor Paul Gladon, tot verbazing van eerstgenoemde, om tot doelpunten te komen. Het was echter Heerenveen dat meteen na de wissel dicht bij de 2-0 was. Rienstra mikte echter op het aluminium.

Naarmate de tweede helft vorderde, werd het spel van beide ploegen aantrekkelijker en kregen de doelmannen ook meer te doen. Na een uur spelen maakte Gladon de gelijkmaker namens FC Groningen, na goed voorbereidend werk van Ilias Bel Hassani: 1-1. In een boeiend vervolg van het duel was het vooral de uitploeg die Hahn meerdere keren testte. Beide teams kwamen echter niet meer tot scoren in het Abe Lenstra Stadion. Door de remise komen FC Groningen en Heerenveen op respectievelijk 42 en 37 punten.