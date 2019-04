Denzel Dumfries kritisch: ‘Op een gegeven moment denk je: hoe bestaat het?’

PSV wist zondagmiddag met veel moeite te winnen van De Graafschap (2-1). Veel fans hadden verwacht dat de Eindhovenaren met een grote score de druk zouden gaan opvoeren op Ajax, maar uiteindelijk mocht men zelfs de handjes dichtknijpen met de drie punten. Denzel Dumfries stelt dat PSV erg slap begon tegen de degradatiekandidaat uit Doetinchem.

“We moeten duels pakken, tweede ballen winnen. Het zijn kleine details waardoor je niet lekker in de wedstrijd komt. Daarin moeten we kritisch naar elkaar zijn, we lopen achter de feiten aan terwijl we de wedstrijd onder controle moeten hebben”, zegt de rechtsback, geciteerd door het Eindhovens Dagblad. Dumfries baalt dat de vele kansen niet resulteerden in veel doelpunten.

“Dat is zonde, maar het is goed dat we tot die kansen komen en dat moet houvast zijn voor het team.” Dumfries kreeg zelf voldoende ruimte en produceerde een assist. “Zo zie je dat je altijd door moet gaan en onverstoorbaar moet blijven.” In gesprek met Voetbal International benadrukt hij dat de overwinning het belangrijkste is. “Op een gegeven moment denk je wel: hoe bestaat het dat de bal er niet ingaat?”

Dumfries vindt niet dat er iets ontbreekt in de selectie waardoor PSV momenteel geen grote uitslagen neerzet. “We hebben in het verleden al grote uitslagen neergezet. Op dit moment gebeurt het even niet. Dat is niet erg, we creëren genoeg kansen”, aldus Dumfries. PSV staat nu op punten gelijk met Ajax, maar loopt qua doelsaldo wel twaalf doelpunten achter op de Amsterdammers.