De hoop van Ajax tegen Juventus: de prestatie van Manchester United in 1999

Juventus hoopt tegen Ajax de zesde opeenvolgende overwinning voor eigen publiek af te dwingen. Na de 3-3 tegen Parma op 2 februari werden achtereenvolgens Frosinone (3-0), Udinese (4-1), Atlético Madrid (3-0), Empoli (1-0) en AC Milan (2-1) geslachtofferd. Drie van de laatste vier officiële nederlagen van Ajax vonden buitenshuis plaats: Feyenoord (6-2), Heracles Almelo (1-0) en AZ (1-0). Opta blikt vooruit op de krachtmeting in het Juventus Stadium, dinsdagavond vanaf 21.00 uur.

O Juventus verloor niet één van de laatste tien officiële wedstrijden tegen Ajax. Dat is een evenaring van de beste, huidige, reeks van een club tegen een specifieke tegenstander in Europa; Bayern München leed ook geen nederlaag in de laatste tien duels met Benfica.

O Na een reeks van zeven nederlagen in acht uitwedstrijden tegen een Italiaanse tegenstander heeft Ajax niet één van de laatste vier dergelijke duels verloren: twee zeges, twee remises.

O Juventus wil voor de derde keer in de laatste vijf seizoenen de halve finales van de Champions League bereiken. In 2014/15 en 2016/17 schaarde de club uit Turijn zich tevens bij de laatste vier van het toernooi.

O Ajax hoopt voor het eerst sinds 1996/97 de halve finales van de Champions League te bereiken. Het zou de eerste keer sinds 2004/05 zijn dat Nederland een vertegenwoordiger bij de laatste vier heeft; toentertijd was dat PSV.

O Juventus remiseerde in Amsterdam pas voor de derde keer in een eerste duel van de knock out-fase van de Champions League buitenshuis. Dat was geen probleem in de kwartfinales tegen Rosenborg BK in 1996/97, maar wel in de halve finale van 1998/99 tegen Manchester United. Na de 1-1 op Old Trafford wonnen de Engelsen met 2-3 in Turijn.

O Ajax werd uitgeschakeld in twee van de drie voorgaande keren dat men het eerste duel in de knock out-fase van de Champions League in eigen huis moest spelen. Het meest recent was de eliminatie door Internazionale in de achtste finales van 2005/06.

O Juventus verloor twee van de laatste vijf thuisduels in de Champions League: drie zeges. Dat zijn evenveel nederlagen voor la Vecchia Signora als in de voorgaande 45 duels in Turijn in deze competitie: 28 zeges, 15 remises.

O Cristiano Ronaldo scoorde in elk van zijn laatste vijf Champions League-wedstrijden tegen Ajax: acht doelpunten in totaal. De aanvaller maakte 51 procent van zijn doelpunten in de knock out-fase van het toernooi: 64 van de 125.

O Ajax won elk van de laatste twee uitwedstrijden in de Champions League, bij AEK Athene (0-2) en Real Madrid (1-4). De laatste keer dat men buitenshuis méér opeenvolgende duels in het toernooi won, was tussen november 1995 en maart 1997: zeven.

O Dusan Tadic was bij liefst 53 procent van de 17 doelpunten van Ajax dit seizoen in de Champions League betrokken: drie assists, zes treffers. De laatste speler die meer doelpunten voor Ajax maakte in één Champions League-seizoen was Jari Litmanen: negen, in 1995/96.