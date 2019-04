Wederom blessureleed op training Juventus in aanloop naar Ajax-thuis

Mattia Perin kan komende dinsdag niet in actie komen tegen Ajax, in het kader van de kwartfinales van de Champions League. De doelman van Juventus, normaliter de stand-in van Wojciech Szczesny, raakte zondag op de training geblesseerd aan zijn schouder en valt zodoende af voor het weerzien met de Amsterdamse club.

Perin stond een dag eerder nog onder de lat in de verloren competitiewedstrijd bij SPAL (2-1). Trainer Massimiliano Allegri gaf in dat duel bijna al zijn vaste krachten rust, onder wie ook Szczesny. De Pools international zat op de bank en Perin mocht voor de negende keer dit seizoen keepen in de Serie A.

Giorgio Chiellini en Emre Can herstellen goed van hun respectievelijke blessures, zo verzekeren Italiaanse media. Het tweetal, dat het duel in de Johan Cruijff ArenA moest laten schieten, lijken in ieder geval deel te zullen uitmaken van de wedstrijdselectie.

Douglas Costa kampt met diverse pijntjes en de verwachting is dan ook dat hij de return tegen Ajax niet gaat halen. Juan Cuadrado, die tegen SPAL zijn rentree maakte na een afwezigheid van vier maanden, is niet ingeschreven voor het Europese toernooi.