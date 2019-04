Van Bommel: ‘Dan denk je: ‘Potverdorie, hoe lang gaat dit nog duren?’’

PSV beleefde zondag een moeizame middag tegen De Graafschap en de Eindhovenaren slaagden er uiteindelijk toch in om een 0-1 achterstand bij de rust om te buigen in een 2-1 overwinning. Vooraf werd er nog gesproken over de goede zaken die PSV mogelijk kon doen op het gebied van doelsaldo, maar trainer Mark van Bommel moest na afloop van de wedstrijd concluderen dat zijn ploeg blij moest zijn dat er überhaupt werd gewonnen van de Superboeren.

“We hebben genoeg kansen gehad, maar het was zo'n middag je blijft schieten en de bal er niet in gaat. Achteraf moet je blij zijn met de drie punten. Bij de 2-1 ben ik zo blij omdat ik mij daar meer speler als trainer voel. We hadden zoveel kansen. Laat ik vooropstellen; we speelden niet goed en erg stroef”, reageerde hij voor de camera’s van FOX Sports. “Op een gegeven moment denk je: ’Potverdorie, hoe lang gaat dit nog duren?’. Het zijn uiteindelijk allemaal momenten die de wedstrijd beslissen. En mag je blij zijn dat je nog wint.”

Steven Bergwijn is het ermee eens dat zijn ploeg ‘niet best’ speelde: “In deze situatie moet je gewoon die wedstrijd winnen. Voorlopig hoeven we in elk geval niet over het doelsaldo te praten. Je mag zeker wat meer verwachten van ons in eigen huis”, vertelde de aanvaller. Ajax won zaterdagavond al met 6-2 van Excelsior en het doelsaldo is nu twaalf goals in het voordeel van de Amsterdammers.

“Vandaag hebben we best veel kansen gecreëerd, maar te veel gingen er niet in. In de eerste helft speelden we trouwens niet goed onder De Graafschap uit. Ik weet niet waar het aan lag. Of we kampioen worden als we nog vier wedstrijden winnen? We gaan het zien, hoop het wel”, sloot hij af.