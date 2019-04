De Jong hekelde tendens en geniet van ‘humoristisch’ tafereel bij PSV

De Graafschap verloor zondagmiddag nipt met 2-1 van PSV, nadat de Superboeren lange tijd op voorsprong stonden. De Eindhovenaren kwamen moeilijk tot scoren tegen de degradatiekandidaat, zo zag ook Henk de Jong. De trainer van De Graafschap geeft na afloop aan dat hij zijn spelers een compliment mag geven.

“We hebben terecht verloren hoor. Al kregen we vier minuten voor rust bij een 0-1 stand ook een heel dikke kans. Als we die erin schieten, wordt het een heel ander duel. Uiteindelijk voel je de goal van PSV wel aankomen, hoor. Bij fases gaan we weer gekke dingen doen, al komt dat ook doordat de jongens kapot zijn”, zegt De Jong in gesprek met FOX Sports.

De oefenmeester hekelde de tendens in aanloop naar de wedstrijd in het Philips Stadion. “Doelsaldo, 8-0, 9-0, zelfs 11-0, zo werd er gepraat. Dat slaat nergens op. Dan denk ik: doe even normaal allemaal. Het mooiste vond ik dat PSV in de slotfase helemaal terug gaat en zelf tijd gaat rekken. Ik vond dat eigenlijk het mooiste van de hele middag.”

“Want het doet wel pijn”, refereert De Jong aan de voorbeschouwingen waarbij PSV wel even zou winnen van De Graafschap. “Het is voor ons niet eenvoudig om wedstrijden te winnen. Als er dan zo gepraat wordt, denk ik: Kom op, een beetje respect. Dat wou ik toch even kwijt. Daarom vond ik die slotfase wel leuk, wel humor", besluit De Jong.