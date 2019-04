UEFA wijst goede bekende van Ajax aan voor return in Turijn

Clément Turpin heeft dinsdag de leiding bij de wedstrijd tussen Juventus en Ajax in de kwartfinales van de Champions League, zo heeft de UEFA zondagochtend bekendgemaakt. De Franse scheidsrechter is een goede bekende van de Amsterdammers, daar hij dit seizoen al twee keer eerder de arbiter van dienst was tijdens een Europees duel van de club.

Turpin hanteerde in augustus in de voorrondes van het miljardenbal de fluit tijdens de door Ajax met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Dinamo Kiev. In de groepsfase van de Champions League was hij bovendien de leidsman tijdens de thuiswedstrijd tegen Bayern München, die in een 3-3 gelijkspel eindigde. Hij trok toen in de Johan Cruijff ArenA rode kaarten voor Maximilian Wöber en Thomas Müller.

Ajax weet dat het dinsdag in Turijn in ieder geval een keer zal moeten scoren na de in 1-1 geëindigde heenwedstrijd in Amsterdam van afgelopen woensdag. Trainer Erik ten Hag moet voor de return mogelijk gaan puzzelen, aangezien hij het in ieder geval zonder de geschorste Nicolás Tagliafico moet zien te stellen. Frenkie de Jong viel daarnaast zaterdagavond in de gewonnen wedstrijd tegen Excelsior uit met een blessure en het is nog niet duidelijk of hij op tijd hersteld zal zijn.