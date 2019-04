Hans Kraay jr. en Lex Immers staan perplex: ‘Ik ken hem helemaal niet zo’

Het gedrag van Jordy Clasie is momenteel het gesprek van de dag bij Feyenoord. De middenvelder misdroeg zich tijdens de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Heracles Almelo toen hij werd gewisseld door Giovanni van Bronckhorst ten faveure van Robin van Persie. Hans Kraay junior is net als de fans van Feyenoord verbaasd over het gedrag van Clasie.

Verschillende spelers van Feyenoord waren net als Van Bronckhorst teleurgesteld in de middenvelder, die nog een sanctie van de trainer en de club kan verwachten. “Voetballers verdenk ik er heel vaak van dat ze vooral met zichzelf bezig zijn. En daar had ik Clasie nou niet van verdacht”, begint de analyticus zondag bij De Tafel van Kees van FOX Sports.

Feyenoord speelde toen al met een man minder door het wegsturen van Nicolai Jorgensen. Kraay junior vond het tactisch een 'uitstekende wissel' van Van Bronckhorst. “Dan moet je je niet zo gedragen. De Kuip verwacht het ook niet van Clasie. Ze gingen fluiten.” De voetbaltrainer vindt het meer dan terecht dat Clasie na afloop door het stof ging.

Tafelgast Lex Immers was eveneens verbaasd over de actie van Clasie. “Ik ken Jordy helemaal niet zo. Ik heb een aantal jaar met hem gespeeld. Het is een emotionele jongen en dat hij nu zijn excuses aanbiedt: dat doet hij goed. Zo ken ik hem niet. Hij heeft een Feyenoord-hart, hij baalt van de resultaten”, zegt de voormalig Feyenoorder, tegenwoordig actief bij ADO Den Haag.