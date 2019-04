‘Mijn meest vervelende dag in de ArenA ooit? Denk het niet’

Mounir El Hamdaoui keerde zaterdag voor even terug bij Ajax. De ervaren aanvaller nam het met Excelsior op tegen de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA, maar de spits kon niet voorkomen dat zijn ploeg met 6-2 verloor tegen de koploper van de Eredivisie. El Hamdaoui erkent dat Excelsior betere resultaten moet halen om handhaving te bewerkstelligen.

“Mijn meest vervelende dag in de ArenA ooit? Denk het niet. We hebben verloren. That's it. Als je verliest, is het nooit leuk. Dus wat dat betreft was het geen leuke dag. Maar er waren ook veel positieve dingen van onze kant. Het is belangrijk dat we deze punten meenemen naar de volgende wedstrijden”, laat El Hamdaoui weten in gesprek met Voetbal International.

De aanvaller constateert een goede werksfeer bij Excelsior, dat momenteel zeventiende staat in de Eredivisie. “In de komende vier wedstrijden gaan we daarin doorpakken. Ik heb er veel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Dat is gebaseerd op de manier waarop we willen spelen. Je ziet bij vlagen dat we goed voetballen, er goed uitkomen en kansen creëren.”

"Ajax heeft veel kwaliteiten, maar we hebben het toch geprobeerd hen het moeilijk te maken. Het mocht alleen niet baten. Er waren veel positieve punten”, besluit El Hamdaoui. Excelsior staat momenteel drie punten achter op nummer vijftien FC Emmen. De Rotterdammers spelen dit seizoen nog tegen Willem II, ADO Den Haag, AZ en Heracles Almelo.